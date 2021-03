Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Ohne Sicherheitsgurt - Blutprobe

Lippstadt (ots)

Der nicht angelegte Sicherheitsgurt wurde am Montag (22. März), gegen 14.35 Uhr, einem 45-jährigen Lippstädter zum Verhängnis. Der Autofahrer fiel aufgrund dessen einer Streifenwagenbesatzung an der Juchaczstraße auf. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten sie den Alkoholgeruch des 45-Jährigen. Das Ergebnis des Atemalkoholtests zeigte mit 2,08 Promille deutlich den Grund für den Geruch. Es folgte die obligatorische Blutprobe auf der Wache in Lippstadt. Den Führerschein des Lippstädters stellten die Polizisten sicher. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell