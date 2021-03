Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Randaliererin in der Bank

Lippstadt (ots)

Eine 33-jährige Soesterin randalierte am Montag (22. März), gegen 10 Uhr, in einer Bankfiliale an der Spielplatzstraße. Die Frau trat ohne Mundschutz an den Bankschalter heran und beleidigte sofort eine Mitarbeiterin. Als die Bankangestellte sie dann darum bat sich auszuweisen, beleidigte die 33-Jährige sie weiter und versuchte gegen einen Kleiderständer zu treten. Eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung bat die Frau das Gebäude zu verlassen, woraufhin sie ebenfalls beleidigt wurde. Nach zunehmender Aggressivität fesselten die Beamten die Soesterin und nahmen sie mit auf die Wache. Auf dem Weg dorthin trat sie eine Beamtin und verletzte sie hierbei leicht. Weiterhin versuchte sie an ihre Waffe zu gelangen und sie anzuspucken. Nach Anhaltspunkten für einen Drogen- oder Medikamentenkonsum wurde von der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe beantragt. Die eingesetzten Beamten fertigten Anzeigen wegen Widerstand, Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung. (reh)

