Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfall Senator-Schwarz-Ring - Verkehrsstörungen (Nachmeldung)

Soest (ots)

Am Montag (22. März), befuhr gegen 15 Uhr ein 70-jähriger Lippstädter mit seinem Wagen den Senator-Schwarz-Ring von der Arnsberger Straße aus in Richtung Werler Landstraße. Am Schloitweg wollte er nach links abbiegen und übersah hierbei eine entgegenkommende 32-jährige Autofahrerin aus Soest. Durch die folgende Kollision wurde die 91-jährige Beifahrerin des Lippstädters im Wagen eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Die 91-jährige, sowie die Soesterin mit einem ebenfalls im Wagen befindlichen 2-jährigen Kind wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell