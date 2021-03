Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fußgängerin leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Eine 35-jährige Lippstädterin fuhr von einem Grundstück an der Barbarossastraße am Samstag (20. März), gegen 10.15 Uhr, rückwärts auf die Straße. Aufgrund einer baulichen Sichtbehinderung bemerkt sie eine 83-jährige Fußgängerin zu spät, sodass sie diese mit ihrem Wagen anfuhr. Die Rentnerin stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Angebote der Autofahrerin einen Krankenwagen zu holen oder ihr in anderer Weise behilflich zu sein, lehnte die 83-Jährige ab. Nachdem sie ihren Weg weiter zu Fuß fortsetzte und es kurz darauf zu einer ähnlichen Situation kam, informierte die 35-Jährige die Polizei. Die Rentnerin konnte über den Hinweis eines Familienmitgliedes anschließend noch ermittelt werden. (reh)

