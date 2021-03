Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch im Bürogebäude am Hattroper Weg

Soest (ots)

In ein Bürogebäude am Hattroper Weg brachen unbekannte Täter zwischen Freitag (19. März), 14 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, ein. Sie hebelten ein Fenster auf und brachen im Bürogebäude zahlreiche Rollcontainer auf. Aus dem Räumen entwendeten sie Bargeld und elektronische Geräte. Zeugen, die Hinweise auf den Einbruch geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

