Polizei Münster

POL-MS: Autotür geöffnet - 58-jähriger Radfahrer schwerverletzt

Münster (ots)

Ein 58-jähriger Radfahrer wurde Mittwochvormittag (1.4., 11.30 Uhr) an der Königsstraße bei einem Unfall schwerverletzt. Der Münsteraner radelte auf der Straße in Richtung Rothenburg. Ein 59-Jähriger parkte seinen Dacia auf dem Gehweg und öffnete die Fahrertür. Der Radfahrer stieß gegen die Tür und prallte anschließend gegen einen Lkw. Rettungskräfte brachten den Mann schwerverletzt in ein Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell