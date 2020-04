Polizei Münster

POL-MS: Polizisten beschlagnahmen Führerschein nach "U-Turn"

Münster (ots)

Polizisten nahmen am Dienstag (31.3., 17.05 Uhr) einem 20-Jährigen den Führerschein ab, nachdem dieser beim Wenden augenscheinlich zu schnell war und einen Pfosten umfuhr.

Der Münsteraner war mit seinem BMW auf dem Meßkamp in Richtung Wienburgstraße unterwegs. Nach Zeugenaussagen und ersten Erkenntnissen wendete der 20-Jährige im Bereich der Kreuzung Kinderhauser Straße seinen Wagen mit quietschenden Reifen, um wieder in Richtung Grevener Straße zu fahren. Aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Der BMW kam auf den Gehweg, überfuhr einen einbetonierten Absperrpfosten und riss diesen aus dem Boden, so dass er sich unter dem Auto verkeilte. Den 20-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

