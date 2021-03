Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Zu spät gesehen

Lippstadt (ots)

Zwei Leichtverletzte und circa 12.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Auffahrunfall am Montagmorgen (22. März), gegen 5.45 Uhr, auf der Barbarossastraße/Goethestraße. Eine 44-jährige Erwitterin befuhr mit ihrem Wagen die Barbarossastraße und wollte nach rechts in die Goethestraße abbiegen. Verkehrsbedingt hielt sie an der Straßeneinmündung an, was eine 62-jährige Autofahrerin aus Lippstadt zu spät bemerkte und der 44-Jährigen von hinten mit ihrem Wagen auffuhr. Durch den Aufprall verletzten sich die beiden Autofahrerinnen leicht. Während die 62-Jährige selbständig einen Arzt aufsuchen wollte, musste die 44-Jährige mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. (reh)

