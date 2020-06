Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen-Mauenheim, Landkreis Tuttlingen) 51-jähriger Mann bei Absturz mit einem Leichtfluggerät am Dienstagabend tödlich verunglückt

Immendingen-Mauenheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz:

Bei einem Absturz mit einem motorbetriebenen Luftsportgerät - einem sogenannten Trike Flugdrachen - ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 51-jähriger Mann am Dienstagabend in einem Waldstück bei Immendingen-Mauenheim im Landkreis Tuttlingen tödlich verunglückt. Der Mann startete mit dem Luftsportgerät am Dienstag, gegen 17.40 Uhr, zu einem lokalen Rundflug vom Kleinflugplatz in Donaueschingen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Möglicherweise führten Motorprobleme dann kurz nach 18.40 Uhr über einem Waldstück bei Mauenheim zum Absturz des Sportfluggerätes, wobei sich der alleine an Bord befindliche 51-jährige Pilot tödliche Verletzungen zuzog. Anwohner hatten unmittelbar vor dem Absturz beobachtet, dass der Motor des Fluggerätes qualmte. Eintreffende Bergungs- und Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach bisheriger Einschätzung entstand durch den Absturz Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Absturzursache dauern an.

