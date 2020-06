Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf) Fenster eingeschlagen

Epfendorf (ots)

Rund 400 Euro Sachschaden sind Bilanz einer Sachbeschädigung in der Kapfstraße. In der Zeit zwischen Montag, 1. Juni um 19.30 Uhr und Dienstag, 2. Juni um 14.30 Uhr wurde an einem dortigen Firmengebäude die äußere Scheibe eines doppelt verglasten Fensters mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Oberndorf unter 07423/8101-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Michaela Gerster

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1018

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell