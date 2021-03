Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zeugenaufruf nach mutmaßlichem Fahrraddiebstahl

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 03.03.2021, gegen 17:00 Uhr, konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, wie zwei Jugendliche ein Fahrrad an der Bushaltestelle "Markgrafenstraße" (Staufener Straße in 79115 Freiburg) unabgeschlossen auf dem Gehweg zurückließen und anschließend den Bus (Linie 14 in Richtung Innenstadt) betraten. Das Fahrrad der Marke "MERIDA", schwarz/Blau, ließen sie unabgeschlossen auf dem Gehweg zurück. Bislang konnte kein Eigentümer des Fahrrads ermittelt werden. Das Polizeirevier Freiburg-Süd führt die weiteren Ermittlungen und bittet darum sich bei Hinweisen Tel: 0761-8824421 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell