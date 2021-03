Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und Pkw

Freiburg (ots)

Am Montag, 08.03.2021, gegen 11:30 Uhr, kam es auf der B 34 in der Waldshuter Schmittenau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Die beiden Fahrzeuge touchierten sich dort am Ende des zweispurigen Bereichs in Fahrtrichtung Tiengen. Der Außenspiegel des Autos, einem Skoda, blieb dabei auf der Strecke Der 61-jährige Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, konnte aber später nach der Verzollung festgestellt werden. Die Aussagen des Lkw-Fahrers und des 62 Jahre alten Skoda-Fahrers zum Unfallhergang unterscheiden sich. Die Verkehrspolizei bittet deshalb Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751 8963-0).

