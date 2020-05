Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Von der Straße geschleudert

Vier schwer verletzte Insassen

Gosbach (Göppingen) (ots)

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Sonntag Nachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Drackenstein und Gosbach. Der Mercedes eines jungen Fahrers geriet aus bislang unbekannten Gründen kurz vor Gosbach ins Schleudern. Er kam von der Straße ab, stieß gegen einen Baum und überschlug sich danach mehrfach. Die vier Insassen des Autos im Alter zwischen 20 und 50 Jahren wurde schwer verletzt. Zwei der Verletzten wurden mit zwei Hubschraubern in Ulmer Kliniken geflogen. Die beiden weiteren Verletzten kam in eine Göppinger Klinik. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000.-EUR. Die Strecke zwischen Drackenstein und Gosbach war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Neben der Polizei waren die Feuerwehren aus Gruibingen und Bad Ditzenbach im Einsatz. Ebenso mehrere Rettungsfahrzeuge.

