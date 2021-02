POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 07. Februar 2021

Polizei Salzgitter

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 07. Februar 2021

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Autofahrer mit 1,96 Promille und ohne Führerschein unterwegs

Sonntag, 07.02.2021, gegen 00:45 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wollten Beamte der Wolfenbütteler Polizei einen 36-jährige Autofahrer aus Wolfenbüttel in der Straße Kleine Breite kontrollieren. Im Verlauf dieser Kontrolle versuchte sich der Fahrzeugführer unter einem Vorwand den weiteren Maßnahmen mit seinem Toyota Aygo zu entziehen. Die Nacheile endete jedoch in der Straße Am Kälberanger, wo die Person mit dem Fahrzeug erneut angetroffen werden konnte. Weitere Überprüfungen ergaben, dass der Autofahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da er zudem falsche Angaben zu seinen Personalien machte, wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Prüfung weiterer einzuleitender Ermittlungsverfahren dauert an. Nach Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels wurde der Beschuldigte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

