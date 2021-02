Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Samstag, 06.02.2021

Peine (ots)

Betrunkener Speditionsfahrer

Am 05.02.21, gegen 17:00 Uhr, wurde in Vechelde der Fahrer eines Transporters einer Spedition kontrolliert. Bei dem 35jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Hildesheim stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,86 Promille. Im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr verantworten, auch seiner Tätigkeit als Speditionsfahrer kann ohne Fahrerlaubnis nicht mehr nachkommen.

Verkehrsunfall Woltorfer Straße

Am 05.02.21, um 14:00 Uhr, befährt ein 60jähriger Peiner mit seinem VW Golf die Woltorfer Straße in Richtung stadtauswärts. In Höhe des Unternehmenspark 2 kommt er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überfährt die Metallpoller auf dem dortigen Gehweg. Die Poller werden aus der Verankerung gerissen, wodurch Pflastersteine gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses geschleudert werden. Am PKW entsteht wirtschaftlicher Totalschaden, zudem wird die Fassade des Hauses beschädigt. Es entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 14000 Euro.

