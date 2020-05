Polizei Mettmann

POL-ME: Mann wirft Zeugen um und entwendet Zahnbürstenaufsetzer - Polizei sucht Zeugen - Hilden - 2005166

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (28. Mai 2020) entwendete ein bislang noch unbekannter Mann Aufsteckbürsten für Zahnbürsten aus einem Drogeriemarkt an der Mittelstraße in Hilden und schubste dabei mehrere unbeteiligte Zeugen um. Die Polizei sucht nun nach weiteren Hinweisgebern.

Gegen 16:15 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie ein unbekannter Mann mehrere Gegenstände in seine Jacke steckte und sich daraufhin fluchtartig Richtung Ausgang begab. Die Zeugin machte andere Anwesende auf den Diebstahl aufmerksam, sodass sich weitere couragierte Zeugen dem Mann in den Weg stellten, um ihn an einer Flucht zu hindern. Der Mann schubste die Zeugen jedoch zur Seite und floh fußläufig Richtung Marktplatz / Fritz-Gressard-Platz. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Im Zuge erster Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass etwa 30 Stück Zahnbürstenaufsetzer im Wert von etwa 375 Euro von dem Mann entwendet wurden.

Die Polizei sucht nun mittels folgender Personenbeschreibung nach dem Unbekannten:

- circa 55 bis 60 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - etwa 1,80 Meter groß - von kräftiger Statur - hatte lichte schwarz-graue Haare - trug keinen Bart

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02104 / 898-6410, jederzeit entgegen.

