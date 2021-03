Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Feuerwehreinsatz - Küchenbrand

Freiburg (ots)

Den Rettungsdiensten wurde am Sonntag, 07.03.2021, gegen 12.40 Uhr, ein Hausbrand in der Reifhalde gemeldet. In einem Einfamilienhaus kam es zu einem Brand in der Küche. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Feuer konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht und Schlimmeres verhindern werden. Aus Ursache wird ein technischer Defekt am Küchenherd angenommen. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit 29 Einsatzkräften vor Ort.

