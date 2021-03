Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau/ Utzenfeld: Waldarbeiter schwer verletzt - Mit Rettungshubschrauber in Klinik

Zu einem schweren Arbeitsunfall im Wald kam es am Samstag, 06.03.2021 gegen 11.10 Uhr auf dem Waldweg zum Knöpflesbrunnen im Gewann Rawselengrund. Hier war ein 39 Jahre alter Mann beschäftigt, abgesägte Baumstämme mittels einer Zugmaschine an den Wegesrand zu ziehen und dort zu stapeln. Der 39-jährige befand sich hinter dem Schlepper zum Abladen, als dieser auf dem abfallenden Waldweg seitlich ins Rollen geriet. Der Mann sprang noch ins Führerhaus um gegen zu lenken. Dies gelang ihm aber nicht und er sprang wieder aus dem Schlepper raus und stürzte dabei das Gefälle hinab. Der Schlepper stürzte ebenfalls das Gefälle hinab, überschlug sich und landete am Ende auf einem darunterliegenden Waldweg auf dem Dach. Zu einer Berührung des Mannes mit dem abstürzenden Schlepper kam es nicht, allerdings verletzte sich der Mann bei seinem Sturz sehr schwer. Er konnte aus eigener Kraft den Hang wieder herauf klettern und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Lebensgefahr bestand keine. Weitere Waldarbeiter wurden bei dem Unglück nicht verletzt. Die Feuerwehr Utzenfeld war mit drei Fahrzeugen und 10 Mann vor Ort. Der Schlepper wurde unter deren Aufsicht durch die Waldarbeiter selbst geborgen. Ebenfalls vor Ort war die Bergwacht. Die L 123 musste für die Landung des Rettungshubschraubers kurzzeitig gesperrt werden.

