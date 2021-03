Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Polizei nimmt Brandstifter fest

Freiburg (ots)

Folgemeldung:

Ermittlungen des Kriminalkommissariats Emmendingen ergaben, dass ein 72-jähriger Bewohner des Anwesens das Feuer vorsätzlich gelegt und sich dabei selbst leicht verletzt hatte. Ein beantragter Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

- Erstmeldung -

Gegen 14.00 Uhr ist es in Elzach zu einem Gebäudebrand gekommen, bei dem ein Bewohner durch die Rauchgase leicht verletzt wurde. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Zur Brandursache kann gegenwärtig noch nichts gesagt werden. Der Sachschaden am Gebäude dürfte bei rund 500.000 Euro liegen. Das Kriminalkommissariat Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell