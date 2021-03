Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Rauchentwicklung aus Bäckerei sorgt für Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Rauchentwicklung aus einer Bäckerei hat am Samstagmorgen, 06.03.2021, in Bonndorf zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Kurz nach 06:00 Uhr hatten Mitarbeiter zunächst Brandgeruch und dann Qualm aus einem Kabelschacht wahrgenommen. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle. Möglicherweise kommt ein Kurzschluss als Ursache in Betracht. Es entstand weder Personen- noch Gebäudeschaden.

