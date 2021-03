Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Streifvorgang zwischen Rettungswagen und Taxi - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Nach einem Streifvorgang zwischen einem Rettungswagen und einem Taxi am Freitagmittag, 05.03.2021, in Unterlauchringen, sucht die Polizei nach Zeugen. Kurz vor 16:00 Uhr war der Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs in Richtung Tiengen. In Höhe der Einmündung Weberstraße überholte der 21-jährige Fahrer des Rettungswagens auf der linken Spur ein Taxi. Der 63 Jahre alte Taxi-Fahrer bog in diesem Moment nach links ab, so dass es zum leichten Streifvorgang zwischen den Fahrzeugen kam. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751 8963-0).

