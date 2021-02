Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090221-101 Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Gummersbach (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 15:15 Uhr kam es auf der Kölner Straße zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 51 jähriger Waldbröler befuhr die Kölner Straße aus Richtung Bergneustadt in Richtung Gummersbach. In der Ortslage Derschlag geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden Pkw eines 56-jährigen Bergneustädters zusammen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 51-jähriger unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 56-jährige Unfallgegner wurde schwerverletzt .Beide Fahrzeugführer wurden einem Krankenhaus zugeführt. Die Fahrzeuge der Beteiligten waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kölner Str. einseitig bis 18:20 Uhr gesperrt. Die Polizei leitete ein umfangreiches Ermittlungsverfahren ein.

