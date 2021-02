Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090221-0100: Festnahmen nach betrügerischen Internetbestellungen

Gummersbach (ots)

Am vergangenen Freitag (5. Februar) konnte die Polizei in Gummersbach zwei junge Männer festnehmen, die mit gehackten Zugangsdaten bestellte Waren an einer Anschrift in Gummersbach abholen wollten.

Auf die Spur war die Polizei den beiden in Bergneustadt wohnenden 20-Jährigen über eine Anzeige einer Frau aus Paderborn gekommen. Kriminelle hatten sich ihres E-Mail-Kontos bemächtigt und hatten unter Benutzung ihrer Kontaktdaten einen E-Scooter, ein E-Bike, ein Handy als auch einen Kompressor bestellt. Nachdem die Geschädigte aus Paderborn über ihren E-Mail-Provider wieder Zugang zu ihrem Account hatte, fand sie im Postfach diverse Benachrichtigungen über eingegangene Bestellungen. Ausgeliefert werden sollten die Geräte an ein derzeit nicht bewohntes Gebäude in Gummersbach.

Weil die Paderbornerin frühzeitig die Polizei informierte, konnte diese die Bestellungen nachverfolgen und legte sich auf die Lauer. Nachdem ein Paketdienst die Zustellung vereinbarungsgemäß an dem Gebäude abgestellt hatte, fuhren etwa drei Stunden später die beiden Tatverdächtigen mit einem PKW vor und begaben sich zum Abstellort. Als sie die Polizei bemerkten, versuchen sie zu flüchten, konnten jedoch festgenommen werden.

Gegenüber der Polizei machten sie keine Angaben zur Sache. Im Rahmen einer Durchsuchung wurden Hinweise auf weitere Bestellungen gefunden; die Polizei stellte zudem ein Handy sowie einen Computer sicher. Beide wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

Viel Ärger und womöglich finanziellen Schaden lassen sich durch einen sicheren Passwortschutz vermeiden. Tipps, wie Sie ein sicheres und einfach zu merkendes Passwort wählen, finden sie auf der Internetseite www.mach-dein-passwort-stark.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell