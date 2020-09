Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Heimrauchmelder ausgelöst

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Mittwochabend um 17:56 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder im Bereich der Weststraße alarmiert. Durch die aufmerksame Anruferin konnte zunächst keine genaue Angabe getätigt werden. Sie erwartete allerdings die ehrenamtlichen Einsatzkräfte vor Ort. In der Zwischenzeit erschien der Eigentümer eines Wohnhauses in der Bergstraße ebenfalls am Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und teilte mit, dass ein Heimrauchmelder in einer Dachgeschosswohnung ohne Grund ausgelöst hätte. Der Bereich wurde noch mal kontrolliert und dem Eigentümer auferlegt, den Rauchmelder mit einer neuen Batterie zu versehen. Die ausgerückten neun Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Rettungswagen aus Witten und die Polizei konnten den Einsatz nach 20 Minuten beenden.

