Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kiosk-Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Nachdem er in den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs in einen Kiosk in der Kasseler Nordstadt eingebrochen war, wurde ein 33-jähriger Mann auf frischer Tat von einer Streife des Polizeireviers Mitte festgenommen. Mit den erbeuteten Zigaretten im Wert von rund 500 Euro hatte er erfolglos versucht, sich hinter einer Mülltonne vor der Polizei zu verstecken. Gegen den Tatverdächtigen aus Kassel wird nun wegen Einbruchdiebstahls ermittelt.

Die Polizei war von einer Anwohnerin um 05:20 Uhr über den Einbruch in der Jägerstraße informiert worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Täter eine Scheibe an dem Kiosk eingeschlagen, woraufhin die Alarmanlage auslöste. Dadurch ließ sich der Einbrecher jedoch nicht stören. Er stieg durch das entstandene Loch in den Laden ein, steckte blitzschnell die Zigaretten in eine Tüte und flüchtete durch die beschädigte Eingangstür in einen Hinterhof. Beim Verlassen des Kiosks entdeckte ihn allerdings bereits die hinzugeeilte Streife. Für den 33-Jährigen, der sich beim Einschlagen der Scheibe an den Händen verletzt hatte, klickten nur wenige Augenblicke später die Handschellen. Nachdem seine Schnittwunden von einem Arzt behandelt wurden, musste er die Beamten auf das Revier begleiten. Nach den polizeilichen Maßnahmen entließen die Polizisten den Tatverdächtigen, der bereits wegen Eigentumsdelikten bekannt ist, auf freien Fuß. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an und werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

