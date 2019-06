Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Borkenberge

Einbrüche in ehemalige Militärgebäude

Coesfeld (ots)

Gleich in zwei leerstehende Baracken auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Borkenberge brachen unbekannte Täter in den vergangenen Tagen ein. In der Zeit von Donnerstag, 13.15 bis 17.45 Uhr, brachen die Täter in eine ehemalige Unterkunftsbaracke ein. Da dort nur Säcke mit Bindemitteln gelagert wurden, verließen die Täter die Örtlichkeit ohne Beute. Ein weiterer Einbruch konnte am Samstag gegen Mittag festgestellt werden. Auch bei diesem Gebäude handelt es sich um ein ehemaliges Unterkunftsgebäude. Hier wurden sämtliche im Gebäude befindlichen Schränke durchsucht. Es wurde ebenfalls nichts gestohlen. Personen die in diesem Zusammenhang verdächtige Feststellungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell