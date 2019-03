Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Bernd Gründel ist neuer Vizepräsident im LKA Niedersachsen

Hannover (ots)

Anfang der Woche hat das Kabinett entschieden, am (heutigen) Freitag hat Niedersachsens Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, offiziell die Ernennungsurkunde überreicht. Damit ist Bernd Gründel neuer Vize-Präsident im Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen. "Ich freue mich, dass die Entscheidung so gefallen ist", so LKA-Präsident Friedo de Vries. "Bernd Gründel und ich kennen uns schon aus früheren Zeiten. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam das LKA weiter voranbringen werden."

Bernd Gründel ist 54 Jahre alt und war seit 2012 Leiter des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) der Polizeidirektion Hannover. Seine dienstliche Karriere startete er 1981 mit Stationen unter anderem als ZKD-Leiter der Polizeiinspektion Hildesheim, als Dezernatsleiter im LKA und als Teilreferatsleiter im Innenministerium. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe", so der LKA-Vizepräsident. Er folgt damit auf Thomas Ring, der im Dezember das Amt des Präsidenten der Polizeidirektion Lüneburg übernommen hat.

