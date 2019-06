Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ BMW beschädigt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Ein weißer 3er BMW ist am Samstag (1. Juni) im Zeitraum zwischen 10 und 11.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Dülmener Straße in Coesfeld beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich und wird jetzt gesucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02594/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell