Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Alte Autos attackiert

Legden (ots)

Die Scheiben an rund 20 ausrangierten Autos haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag auf einem Firmengelände am Schwarzen Weg in Legden eingeschlagen. Die Fahrzeuge standen dort auf einem Betriebsgelände. Um sich dorthin Zugang zu verschaffen, waren die Täter über einen Sicherungszaun gestiegen. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen 16.30 Uhr und 10.00 Uhr; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell