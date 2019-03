Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unversichert unterwegs

Heek (ots)

"Blau" ist out, "Grün" ist in - zumindest als Schriftfarbe auf Versicherungskennzeichen: Das hätte der 19 Jahre alte Fahrer eines Motorrollers eigentlich wissen müssen, den die Polizei am Dienstag auf der L574 in Heek-Nienborg kontrolliert hat. Da für das Fahrzeug seit Anfang März kein Versicherungsschutz mehr bestand, musste der Gronauer seine Fahrt unfreiwillig beenden. Der 19-Jährige sagte zu, sich schleunigst um einen neuen Versicherungsvertrag kümmern zu wollen.

