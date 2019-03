Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mit Drogen unterwegs

Ahaus (ots)

Es roch nicht ohne Grund charakteristisch: Einige Gramm Marihuana dabei hatte am Dienstag ein Autofahrer, den Polizeibeamte gegen 20.20 Uhr im Alstätter Brook in Ahaus kontrollierten. Sie nahmen bei dem 24-Jährigen zudem Anzeichen dafür wahr, die Droge auch konsumiert zu haben. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell