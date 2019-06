POL-COE: Kreispolizeibehörde Coesfeld/ Kontrolltag für mehr Sicherheit

Polizei Coesfeld

Das ist besorgniserregend: Landesweit sind die Zahlen verunglückter Radfahrer und Pedelecfahrer 2018 gestiegen. Im Kreis Coesfeld waren im vergangenen Jahr 358 Rad- und Pedelecfahrer in Unfälle verwickelt, bei denen 286 Menschen verletzt und zwei getötet wurden. Auch in diesem Jahr gab es bereits eine tödlich verletzte Pedelecfahrerin zu beklagen. Ende April verstarb eine 75-Jährige nach einem Unfall auf der B474 bei Coesfeld-Lette. Kontrollen und Informationen sollen heute (3. Juni), am "Europäischen Tag des Fahrrades", dazu beitragen, Unfallzahlen zu senken. Verkehrssicherheitsberater der Polizei werden von 11 bis 17 Uhr an einem Stand vor der Kupferpassage in der Coesfelder Fußgängerzone (Letter Straße/Schüppenstraße) informieren. Besucher können unter anderem auf einem Pedelec-Simulator in die Pedale treten. Kontrolliert wird den ganzen Tag über an wechselnden Orten im gesamten Kreisgebiet. Polizisten kontrollieren den Zustand von Rädern, denn mit defekter Beleuchtung oder kaputten Bremsen fährt man gefährlich. Es wird nicht nur ermahnt, sondern auch zur Kasse gebeten: Eine defekte Bremse beispielsweise kostet 10 Euro Verwarnungsgeld. Rad- und Pedelecfahrer sind im Straßenverkehr besonders gefährdet, denn für sie haben Stürze zumindest schmerzhafte, wenn nicht gar verheerende Folgen. Auch auf den Straßen des Kreises Coesfeld sind immer mehr Pedelecfahrer unterwegs - und die sind wegen ihres oftmals flotten Tempos besonders gefährdet. Häufigste Unfallursachen: Unachtsamkeit von Autofahrern beim Abbiegen bzw. Missachtung der Vorfahrt. Vielfach bringen sich Radfahrer selbst in Gefahr, beispielsweise, wenn sie rote Ampeln missachten (mindestens 60 Euro Bußgeld), den Radweg auf der falschen Straßenseite befahren (mindestens 20 Euro Verwarnungsgeld) oder unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs sind. Ablenkung birgt Gefahren: Radfahrer, die mit dem Handy am Ohr erwischt werden, müssen 55 Euro zahlen. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer zu gegenseitiger Rücksichtnahme und vorausschauender Fahrweise. Radfahrern wird geraten: Tragen Sie einen Fahrradhelm, denn der kann bei einem Sturz vor schweren Kopfverletzungen schützen und sogar Leben retten. Pressevertreter sind herzlich eingeladen, den Infostand der Verkehrssicherheitsberater in der Coesfelder Innenstadt und/oder eine Kontrollstelle im Kreisgebiet zu besuchen. Dazu wird zwecks Organisation um Anmeldung bei der Pressestelle der Polizei gebeten: 02541/14290

