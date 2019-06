Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Capeller Straße/ Pedelecfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Am späten Sonntagabend (2. Juni) gegen 23 Uhr hat sich ein 60-jähriger Pedelecfahrer aus Nordkirchen schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war auf der Capeller Straße in Südkirchen gestürzt. Ein vorbeifahrender Autofahrer (45) sah den Verletzten, alarmierte Rettungsdienst und Polizei und kümmerte sich gemeinsam mit einem weiteren Helfer (45) bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Nordkirchener. Der 60-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Verletzte roch nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest erhärtete den Verdacht. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

