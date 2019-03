Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Sersheim (Zeugenaufruf)

Ludwigsburg (ots)

Sersheim: Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum zwischen Freitag 12:45 Uhr und Samstag 17:30 parkte der Audi eines 61 Jährigen ordnungsgemäß vor einem Gebäude in der Daimlerstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam im dortigen Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und streifte den Audi am hinteren Stoßfänger. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/9410, in Verbindung zu setzen.

