Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Zwei Verletzte bei Radfahrerunfall

Coesfeld (ots)

Zwei Radfahrer aus Coesfeld (56 und 59) sind in der Nacht zum Sonntag (2. Juni) um 0.20 Uhr bei einem Unfall auf dem Radweg der Dülmener Straße in Coesfeld verletzt worden. Die beiden kamen sich entgegen, stießen wahrscheinlich mit den Lenkern zusammen und stürzten. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-Jährige wurde schwer, der 56-Jährige leicht verletzt. Beide waren angetrunken unterwegs. Ihnen wurden Blutproben entnommen und Verfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell