Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Vaihingen an der Enz; Geschädigte nach Unfall in Kornwestheim gesucht

Ludwigsburg (ots)

Vaihingen an der Enz: Einbrecher im Freibad

Ein ungebetener Gast verschaffte sich im Zeitraum von Dienstagabend 22:00 Uhr und Mittwochmorgen 05:30 Uhr unberechtigt Zutritt zu einem Freibad in der Walter-de-Pay-Straße in Vaihingen an der Enz. Auf dem Gelände schlug der bislang unbekannte Täter eine Glasscheibe des dortigen Kassenhäuschens ein und durchsuchte darin mehrere Schränke. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Im Anschluss daran ging der Einbrecher zu einem Aufsichtsturm und warf die Eingangstür sowie eine weitere Scheibe vermutlich mithilfe eines Steins ein. Aus dem Aufsichtsturm wurden vier Handsprechfunkgeräte samt Ladestation entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, in Verbindung zu setzen.

Kornwestheim: Geschädigte nach Verkehrsunfall gesucht

In den meisten Fällen sucht die Polizei nach einem geflüchteten Unfallverursacher. Am Mittwochmorgen gegen 09:45 Uhr kam es in der Karlstraße in Kornwestheim jedoch zu einem Unfall, bei dem die Polizei nun auf der Suche nach der Unfallgeschädigten ist. Um am Fahrbahnrand einzuparken setzte eine 55-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem Audi leicht zurück, übersah hierbei sie den hinter ihr befindlichen Mini, sodass es zum Zusammenstoß kam. Vermutlich hatte die Mini-Fahrerin nichts von dem Zusammenstoß gemerkt, denn sie setzte ihre Fahrt, ohne zu zögern fort. Es handelte sich um einen schwarzen Mini, der durch eine Frau gefahren wurde. Der Sachschaden am Audi beläuft sich auf etwa 750 Euro. Hinweise hinsichtlich der Mini-Fahrerin nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter der Tel. 07154 1313-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell