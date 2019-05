Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg : Eberdingen-Nußdorf: Tatverdächter nach Diebstahl von Solarpaneelen in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gelang es Beamten des Polizeipostens Schwieberdingen einen 51-jährigen rumänischen Tatverdächtigen des Diebstahls von 30 Solarpaneelen im Wert von etwa 12.000 Euro zu überführen. Am Montagabend beobachtete ein Zeugen den 51-jährigen Erntehelfer beim Umladen zahlreicher Solarpaneele in einen Fahrzeuganhänger. Da der Sachverhalt dem Zeugen komisch vorkam, verständigte dieser am Dienstagmorgen die Polizei. Aufgrund der guten Orts- und Personenkenntnis war den Beamten bekannt, dass in Eberdingen-Nußdorf momentan eine Reiterhalle erbaut wird und das Dach mit Solarpaneelen ausgestattet werden soll. Im Verlauf weiterer Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die Solarpaneelen auf dem Anhänger des 51-Jährigen aus dem Baustellenbereich der nahegelegenen Reiterhalle entwendet wurden. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde von der Staatsanwaltschaft Heilbronn Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen beantragt, der am Mittwoch durch den Haftrichter erlassen und in Vollzug gesetzt wurde. Der 51-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell