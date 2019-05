Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Schwelbrand nach Dacharbeiten

Ludwigsburg (ots)

Das Verschweißen von Teerpappe mittels Propangasbrenner ist möglicherweise Ursache für einen Schwelbrand in einem mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshaus in der Goethestraße in Dagersheim. Gegen 12:45 Uhr bemerkten Hausbewohner Rauchgeruch und verständigten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Diese rückten mit einem Großaufgebot an. Bei der Erkundung der Brandstelle durch die Feuerwehr wurde schnell festgestellt, dass es im Bereich einer Dehnfuge zu einem Schwelbrand gekommen war. Dies wiederum führte zu einer leichten Rauchentwicklung im Inneren. Das Gebäude wurde vorsorglich von der Feuerwehr evakuiert. Rund 35 Hausbewohner mussten während der Löscharbeiten vom Rettungsdienst versorgt werden. Lediglich eine Hausbewohnerin klagte über leichte Reizungen der Atemwege und wurde vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Um alle Glutnester zu löschen, musste die Feuerwehr Teile der Dachverkleidung sowie des Außenputzes entfernen. Der Brandschaden im Gebäude sowie der Schaden durch eingedrungenes Löschwasser gehen in die Zehntausende. Die Goethestraße musste während der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Böblingen sowie Sindelfingen waren mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen und 14 Helfern vor Ort. Aktuell (Stand 15:00 Uhr) dauern die Löscharbeiten noch an.

