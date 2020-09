Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Erneuter Sirenenalarm am Nachmittag in Wetter

Wetter (Ruhr) (ots)

Zum zweiten Mal heulten am Montag die Sirenen im Stadtgebiet Wetter (Ruhr). Gegen 14:45 Uhr war, wie schon vormittags, ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden. Die Einsatzstelle befand sich dieses Mal in der Ringstraße.

Wieder erreichte das erste Löschfahrzeug vom Standort Alt-Wetter das Einsatzziel bereits fünf Minuten nach der Alarmierung. Zur Erkundung ging der Angriffstrupp unter Atemschutz mit einer Wärmebildkamera in die betreffende Wohnung im Erdgeschoss vor, stellte aber nur noch eine minimale Verrauchung fest. Der gesamte Bereich wurde intensiv durch den Trupp nach einer evtl. Brandstelle abgesucht. Es konnte jedoch nur noch eine erhöhte Temperatur an einer der Kochplatten des Küchenherdes gemessen werden. Die Räumlichkeiten wurden gelüftet, sodass bereits nach kurzer Zeit weder Rauch noch Brandgeruch mehr wahrgenommen werden konnten. Eine leicht verletzte Person konnte nach Untersuchung durch den Rettungsdienst, der mit vier Fahrzeugen vor Ort war, dann auch vor Ort verbleiben. Der Einsatz war nach gut fünfundvierzig Minuten für alle eingesetzten Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Thomas Schuckert

Telefon: 02335-840730

E-Mail: thomas.schuckert@stadt-wetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell