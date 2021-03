Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Kaminbrand ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots)

Ein Kaminbrand wurde am Freitag, 05.03.2021 gegen 22.20 Uhr in der Hauptstraße gemeldet. Die Feuerwehren Hasel und Schopfheim rückten mit fünf Fahrzeugen und 50 Mann aus. Das Wohnhaus war verraucht und das obere Drittel des Kamins brannte. Der Brand wurde gelöscht, es entstand kein Sachschaden am Kamin und auch Personen wurden keine verletzt. Nachdem der Kaminfeger alle relevanten Überprüfungen abgeschlossen hatte, konnte die Bewohner wieder ins Haus.

