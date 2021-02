Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemitteilungen des Polizeikommissariats Wildeshausen

Diebstahl von Gasflaschen in Großenkneten-Ahlhorn

In der Zeit von Freitag, 22:00 Uhr, bis Samstag, 06:00 Uhr, ist es in Ahlhorn bei einem Einzelhandelsgeschäft an der Wildeshauser Straße zum Diebstahl von mehreren Gasflaschen gekommen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu der Gitterbox und entwendeten 17 Gasflaschen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlhorn unter 04435-973850 entgegen.

Diebstahl eines E-Scooters in Wildeshausen

Am Samstag in der Zeit von 21:50 bis 22:00 Uhr wurde in Wildeshausen vor einem Einzelhandelsgeschäft in der Straße Westertor ein E-Scooter entwendet. Der E-Scooter war mit einem Kabelschloss gesichert auf dem dortigen Parkplatz abgestellt worden. Der Schaden beträgt 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431-9410 entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Großenkneten-Ahlhorn

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Ahlhorn auf der Wildeshauser Straße am Sonntag, um 01:30 Uhr stellen die eingesetzten Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 27-jährige Fahrer aus der Gemeinde Großenkneten war mit einem Ford unterwegs und versuchte zunächst durch Angaben der Personalien seines Bruders vorzutäuschen einen Führerschein zu besitzen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Fahrzeugschlüssel an die Fahrzeughalterin übergeben.

Corona-Verstoß in Wildeshausen

Im Rahmen von gezielten Kontrollen zur Überwachung der Einhaltung der Corona-Verordnung wurde im Krandel eine Gruppe von sechs jungen Männern aus Wildeshausen angetroffen. Diese trugen weder eine Mund-Nasen-Bedeckung, noch wurden die Mindestabstände eingehalten. Da alle aus unterschiedlichen Haushalten stammten, wurden die Personalien festgestellt und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

