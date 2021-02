Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt +++ Verkehrsbehinderungen durch Sperrung des linken Fahrstreifens

Ein aufmerksamer Zeuge hat am frühen Samstag, 27. Februar 2021, gegen 04:50 Uhr, einen in auffälligen Schlangenlinien fahrenden Sattelzug auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück gemeldet.

In Höhe der Anschlussstelle Groß Ippener konnte eine Besatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn den gemeldeten Sattelzug feststellen und die unsichere Fahrweise, die über beide Fahrstreifen ging, dokumentieren. Kurz danach geriet der Sattelzug das erste Mal in die Mittelschutzplanke und wühlte dort Erdreich auf. Nach dem zweiten Kontakt mit der Mittelschutzplanke kam der beschädigte Sattelzug auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Schaden am Sattelzug und den Schutzplanken wurde auf insgesamt 30.000 Euro geschätzt.

Der 35-jährige Fahrer des Sattelzuges aus den Niederlanden wirkte desorientiert, war aber weder alkoholisiert noch stand er unter dem Einfluss anderer berauschender Mittel. Nach derzeitigem Stand wird von einem gesundheitlichen Problem ausgegangen. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Es wurde eine Sperrung des linken Fahrstreifens eingerichtet, die von der Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen übernommen wurde. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Gegen 9 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

