Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfallflucht in Nordenham

Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Freitag, 26.02.2021, 22:00 Uhr, bis zum Samstag, 27.02.2021, 10.00 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw, Opel Astra, in der Friedrich-Ebert-Straße beschädigt. Offensichtlich hatte ein bisher unbekannter Unfallverursacher die Friedrich-Ebert-Straße, aus Richtung Sielstraße kommend, befahren und dabei beim Vorbeifahren den Außenspiegel des parkenden Pkw beschädigt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizei- Kommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

