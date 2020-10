Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher nutzen Dunkelheit für Beutezug

Münster (ots)

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch (30.9., 18.55 Uhr bis 22.30 Uhr) im Dunkeln in eine Wohnung an der Alsenstraße ein. Die Diebe kamen ungehindert an die Terrassentür der unbeleuchteten Erdgeschosswohnung und brachen diese auf. Darin fanden sie einen dreistelligen Bargeldbetrag und verschwanden damit.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Informationen zum Einbruchschutz sind unter https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch oder https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer abrufbar.

