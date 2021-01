Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Geschwindigkeitskontrolle

Mayen, B 262Mayen, B 262 (ots)

Am 10.01.2021 führte die Verkehrsdirektion Koblenz in der Zeit vom 09:00 h - 14:00 h, im Auftrag die Polizeiinspektion Mayen auf dem Zubringer der B 262 in Richtung A 48 eine Radarkontrolle durch. Dort gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften. Bei einer Durchlaufzahl von 1426 Verkehrsteilnehmern kam es zu 193 gemessenen Verkehrsverstößen. 172 Fahrzeugführer müssen mit einem Verwarngeld rechnen, gegen 21 Fahrer werden Bußgeldverfahren eingeleitet

