Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Raub auf Tankstelle - Täter flüchtig

Welver (ots)

Am Montag (22. März) betrat um 19.43 Uhr ein unbekannter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Bahnhofstraße in Welver. Er bat den Verkäufer um Zigaretten. Als sich dieser zum Verkaufsregal umdrehte, zog der Unbekannte eine Pistole und forderte das Bargeld aus der Kasse. Nachdem ihm der Verkäufer das Geld ausgehändigte, griff er sich noch die Zigaretten und flüchtete zu Fuß in Richtung Beckumer Straße. Fahndungsmaßnahmen der Polizei, unter Hinzuziehung von Einsatzkräften aus Warendorf und Hamm, verliefen negativ. Der bewaffnete Mann wird beschrieben als

- circa 180 cm bis 185 cm groß - normale bis kräftige Gestalt - dunkle Augen - europäischer Phänotyp - trug zur Tatzeit eine dunkle Winterjacke mit Kapuze, vermutlich braun/dunkelgrün, eine blaue Jeans und eine OP-Maske

Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Mann für einige Zeit vor der Tat im Nahbereich des Tankstellengeländes aufgehalten. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

