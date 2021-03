Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Mit Rollstuhl gestürzt - schwer verletzt ins Krankenhaus

Bad Sassendorf (ots)

Nach einem Sturz mit einem Elektrorollstuhl wurde am Montag (22. März) eine 93-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass sie gegen 20.25 Uhr mit ihrem Gefährt versuchte einen Bordstein zu überwinden, um dann ihre Fahrt über eine Grünfläche fortzusetzen. Hierbei kippte der Rollstuhl um und klemmte die Rentnerin ein. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. (reh)

