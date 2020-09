Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Ein Einbruch und zwei Versuche angezeigt

Viersen-Dülken (ots)

Zwischen Sonntag, 18.00 Uhr, und Montag, 13.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf der Schulstraße in Dülken ein. Der oder die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Fenster und stahlen nach ersten Feststellungen persönliche Gegenstände. Zu einem versuchten Einbruch kam es zwischen dem 17. September und dem gestrigen Montag auf dem Heinrich-Schündelen-Weg. Hier versuchten Unbekannte, ein Fenster aufzuhebeln, konnten dieses aber nicht öffnen. In der Nacht zu Dienstag wurde die Bewohnerin eines Hauses auf dem Daniel-P.-Norman-Ring gegen 04.00 Uhr durch laute Geräusche aufgeschreckt. Aufgeschreckt wurde ebenfalls der Hund des Hauses, der zielstrebig die Haustür ansteuerte. Als die Dülkenerin nachschaute, stellte sie Hebelmarken an der Haustür festgestellt. Der unbekannte Einbrecher war schon über alle Berge. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in allen Fällen um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (845)

