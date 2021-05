Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand einer Lagerhalle

Aalen (ots)

Hüttlingen: Brand einer Lagerhalle

Nach esten Erkenntnissen setzten bislang Unbekannte am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr eine Lagerhalle am Hüttlinger Bahnhof in Brand. Noch bevor das Feuer sich jedoch richtig ausbreiten konnte, wurde es von der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht; über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei Aalen hat in dieser Sache entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Tel.: 07361/5800.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell