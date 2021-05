Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von landwirtschaftlichem Zubehör - Polizeieinsatz nach Raubstraftat - Diebstahl von Kennzeichen - Reifen zerstochen - Sonstiges

Aalen (ots)

Bopfingen: Diebstahl von landwirtschaftlichem Zubehör

Von einem sogenannten Großflächenschwader wurden zwischen Donnerstagabend, 17 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, insgesamt fünf Hydraulikverbindungsschläuche und von einer Kreiselegge zwei Hydraulikverbindungsschläuche fachmännisch abmontiert und entwendet. Beide landwirtschaftliche Anbaugeräte waren auf dem Gelände einer Firma in der Bahnhofstraße abgestellt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 800 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Schläuche nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 / 96020 entgegen.

Mögglingen: Polizeieinsatz nach Raubstraftat

Am Samstag gegen 19:45 Uhr kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in Mögglingen. Ein 40-jähriger wurde mutmaßlich Opfer einer Raubstraftat. Der Mann wurde bei den Handlungen im Gesicht verletzt. Er wurde von einer eintreffenden Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Insgesamt waren nach Angaben des Geschädigten vier Personen beteiligt, zwei mutmaßliche Tatverdächtige konnten noch am Samstag identifiziert und von der Polizei angetroffen werden, die anderen beiden mutmaßlichen Täter sind derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen dauern an.

Lorch: Diebstahl von Kennzeichen

Zwischen Freitagnachmittag, 16:30 Uhr und Montagmorgen, 07.30 Uhr, wurden in der Uferstraße von einem Ford die beiden amtlichen Kennzeichen WN-RW 1016 entwendet. Hinweise auf den Verbleib nimmt der polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Telefonmasten angefahren und geflüchtet

Am Montag gegen 9 Uhr wurde in der Hespelerstraße ein Telefonmast angefahren und stark beschädigt. Da die Durchfahrtshöhe dadurch lediglich noch etwa 3,60 Meter betrug, musste die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd ausrücken und die herabhängende Leitung notdürftig fixieren. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Durlangen: Farbschmierereien

An der Grundschule in der Schulstraße wurde im Laufe des Sonntags eine Trennwand von unbekannten Vandalen mit Farbe besprüht. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176 / 6562 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Glück im Unglück

Am Montag um 09:45 Uhr wurde die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd und die Polizei zu einem vermeintlichen Brand in die Weißensteiner Straße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Wohnungsinhaberin ein Stück Holz und ein Küchentuch versehentlich auf die heiße Herdplatte legte, so dass eine starke Rauchentwicklung entstand, woraufhin der Rauchmelder anschlug. Durch die Feuerwehr wurde die Herdplatte mit Wasser abgelöscht, so dass kein großer Schaden entstand.

Westhausen: Reifen zerstochen

Am Freitag wurden in der Zeit von 05.30 Uhr bis 19:30 Uhr, an einem PKW VW Golf, welcher auf einem Schotterparkplatz am Ende der Bohlerstraße abgestellt war, beide reifen auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt bzw. zerstochen. Der 52-jährige Fahrzeuglenker bemerkte während der Fahrt auf der B29, dass sein Fahrzeug die Spur nicht mehr hielt und konnte dieses rechtzeitig abbremsen. Der PKW musste anschließend abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell